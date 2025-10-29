Scarica il regolamento per l’incorporazione dell’approccio comunicativo nell’insegnamento linguistico | in allegato una bozza di regolamento
Il presente documento definisce il Regolamento per l’incorporazione dell’approccio comunicativo nell’insegnamento linguistico, volto a garantire l’adozione di metodologie che privilegiano la lingua come strumento di comunicazione reale, relazione sociale e costruzione cognitiva. Scarica il regolamento – Riservato agli abbonati Vedi anche Viaggi di istruzione, scarica 20 modelli già pronti all’utilizzo su: avvio gestione preliminare, modelli amministrativi . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SCARICA LE LINEE GUIDA E IL REGOLAMENTO MIM - facebook.com Vai su Facebook
Viaggi di Istruzione: scarica un modello di regolamento. Dal prototipo all’adattamento scolastico - X Vai su X