Scappa di casa 13enne trovata al porto di Ancona Picchiata perché vesto all?occidentale Assolti i genitori bengalesi

Corriereadriatico.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA Erano stati i poliziotti a soccorrerla, mentre vagava per le strade del porto, di notte, da sola e in lacrime. «Sono scappata di casa, i miei genitori mi picchiano», aveva. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

