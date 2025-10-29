Scandone Avellino batte Sennori Cioppa | Faccio quello che posso per aiutare la squadra Ora focus sulla sfida contro Caiazzo
Il playmaker della Scandone Avellino, Antonio Cioppa, riguardo il match vinto contro Sennori, dichiara: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché è stata la prima trasferta da affrontare”. Il giocatore biancoverde, che ha messo in atto una prestazione eccezionale, afferma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Pronti a tornare ad ululare al Del Mauro lupi? domenica 2 novembre, ore 18.00, ci aspetta la sfida contro Caiazzo! Vi aspettiamo sugli spalti… carichi più che mai! #WeAreWolves #WeAreScandone #WeAreAvellino - facebook.com Vai su Facebook
Non basta Hubalek: la Klass Sennori cede alla Scandone Avellino - La Klass Sennori deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima gioia stagionale in Serie B Interregionale. Secondo unionesarda.it
La Scandone in terra sarda, in campo contro la Klass Pallacanestro Sennori - La Scandone Avellino si prepara alla prima trasferta stagionale; per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, i biancoverdi affronteranno in terra sarda la Klass Palla. Lo riporta corriereirpinia.it
Scandone, prima vittoria esterna. I Lupi espugnano Sennori con un super Cioppa - Nella quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista la sua prima vittoria esterna, imponendosi con il punteggio di 77- corriereirpinia.it scrive