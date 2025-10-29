Scandone Avellino batte Sennori Cioppa | Faccio quello che posso per aiutare la squadra Ora focus sulla sfida contro Caiazzo

Avellinotoday.it | 29 ott 2025

Il playmaker della Scandone Avellino, Antonio Cioppa, riguardo il match vinto contro Sennori, dichiara: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, anche perché è stata la prima trasferta da affrontare”. Il giocatore biancoverde, che ha messo in atto una prestazione eccezionale, afferma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

