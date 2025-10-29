Scandalo nel calcio dilettantistico arbitro reggino accusato di pilotare partite

Reggiotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’operazione “Penality” condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria insieme ai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma su disposizione della procura della Repubblica di Reggio Calabria ha consentito di smascherare un’associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

scandalo calcio dilettantistico arbitroNuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati - Si torna a parlare di scommesse illegali nel mondo del calcio italiano. Secondo tuttomercatoweb.com

scandalo calcio dilettantistico arbitroNuovo scandalo calcio scommesse, arrestato arbitro di Lega Pro - Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia ... Segnala internapoli.it

Frode sportiva: ecco chi è l’arbitro calabrese arrestato (NOME) - Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria su presunte combine in alcune gare ... Scrive zoom24.it

Cerca Video su questo argomento: Scandalo Calcio Dilettantistico Arbitro