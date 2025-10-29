Scandalo nel calcio dilettantistico arbitro reggino accusato di pilotare partite
L’operazione “Penality” condotta dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria insieme ai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma su disposizione della procura della Repubblica di Reggio Calabria ha consentito di smascherare un’associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo scandalo degli arbitri che scommettono sul calcio, il caso che travolge il campionato in Turchia. La rabbia dei club: «Fuori i nomi» - X Vai su X
In Turchia è scoppiato un maxi-scandalo scommesse che può travolgere il calcio turco: oltre 150 arbitri sono stati colti a puntare su migliaia di partite in tutte le divisioni, dalla SuperLig alla terza serie. E tornano in mente le battaglie di Mourinho che aveva den Vai su Facebook
Nuovo scandalo scommesse in Serie C: arbitro accusato di truccare i risultati - Si torna a parlare di scommesse illegali nel mondo del calcio italiano. Secondo tuttomercatoweb.com
Nuovo scandalo calcio scommesse, arrestato arbitro di Lega Pro - Oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e i Finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia ... Segnala internapoli.it
Frode sportiva: ecco chi è l’arbitro calabrese arrestato (NOME) - Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Reggio Calabria su presunte combine in alcune gare ... Scrive zoom24.it