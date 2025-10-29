Scandalo in Germania | ZDF sospende i rapporti con la palestinese PMP un tecnico ucciso era membro di Hamas

Il 28 ottobre 2025, il canale pubblico tedesco ZDF ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire il caso di un tecnico palestinese ucciso a Gaza il 19 ottobre a causa di un bombardamento israeliano che aveva colpito la sede della società Palestine Media Production ( PMP ) a Deir el Balah, nel sud della Striscia. Secondo quanto appreso, era un membro della fazione armata di Hamas, le Brigate al-Qassam. A sostegno di questa affermazione, Israele avrebbe fornito al ZDF le prove che confermano la sua appartenenza al gruppo terroristico. Come misura precauzionale, l’emittente pubblica tedesca ha deciso di interrompere ogni rapporto con la società di produzione palestinese. 🔗 Leggi su Open.online

