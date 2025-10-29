Scalzo nel gelo e nella lava dell’Etna la sfida mai tentata del reggino Claudio Lombardo

Un uomo, un vulcano e nessuna protezione. A metà novembre il reggino Claudio Lombardo, laureato in psicologia e scienze dell’alimentazione, si prepara a compiere qualcosa che nessuno ha mai affrontato in questo modo: salire l’Etna scalzo, partendo dal versante nord, il più freddo, selvaggio e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it