Scalzo nel gelo e nella lava dell’Etna la sfida mai tentata del reggino Claudio Lombardo
Un uomo, un vulcano e nessuna protezione. A metà novembre il reggino Claudio Lombardo, laureato in psicologia e scienze dell’alimentazione, si prepara a compiere qualcosa che nessuno ha mai affrontato in questo modo: salire l’Etna scalzo, partendo dal versante nord, il più freddo, selvaggio e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
