Roma, 29 ottobre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il 29 ottobre il lancio dello Scaleup Europe Fund, un nuovo strumento finanziario da diversi miliardi di euro pensato per sostenere l’espansione delle aziende tecnologiche più innovative del continente. Creato in collaborazione con alcuni dei principali investitori privati europei, il fondo ha l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica dell’Unione in settori chiave come biotecnologie, intelligenza artificiale, semiconduttori, spazio e tecnologie quantistiche, traducendo in pratica la strategia europea a favore di startup e scaleup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona

