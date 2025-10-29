Scaleup Europe Fund nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici Come funziona

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ottobre 2025 – La Commissione europea ha annunciato il 29 ottobre il lancio dello Scaleup Europe Fund, un nuovo strumento finanziario da diversi miliardi di euro pensato per sostenere l’espansione delle aziende tecnologiche più innovative del continente. Creato in collaborazione con alcuni dei principali investitori privati europei, il fondo ha l’obiettivo di rafforzare la competitività tecnologica dell’Unione in settori chiave come biotecnologie, intelligenza artificiale, semiconduttori, spazio e tecnologie quantistiche, traducendo in pratica la strategia europea a favore di startup e scaleup. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

scaleup europe fund nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici come funziona

© Quotidiano.net - Scaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona

Contenuti che potrebbero interessarti

scaleup europe fund nasceScaleup Europe Fund, nasce il fondo multimiliardario per ridurre la dipendenza dai capitali americani e asiatici. Come funziona - La Commissione europea ha mobilitato risorse imponenti per sostenere startup e scaleup tecnologiche e rafforzare la competitività con i giganti del tech ... Si legge su msn.com

scaleup europe fund nasceNasce lo Scaleup Europe Fund: la Commissione UE accelera sugli investimenti nelle tecnologie avanzate - Lo Scaleup Fund avrà una dotazione "multimiliardaria" ed entrerà in funzione nella primavera del 2026. Come scrive eunews.it

scaleup europe fund nasceIntesa Sanpaolo, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo rappresentano l'Italia nello Scaleup Europe Fund - Messina (Intesa Sanpaolo): "Partecipare a questo progetto europeo significa rafforzare la collaborazione con le istituzioni continentali per finanziare ... Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Scaleup Europe Fund Nasce