Scafati due esplosioni danneggiano camion assessore Lavori Pubblici | indagini in corso

Salernotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due esplosioni hanno danneggiato la scorsa notte a Scafati due camion di proprietà dell'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giovanni Di Palma. Sull'episodio, avvenuto in via Vicinale Matrone, indagano i Carabinieri della tenenza locale. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

