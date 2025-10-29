Scafati due esplosioni danneggiano camion assessore Lavori Pubblici | indagini in corso

Due esplosioni hanno danneggiato la scorsa notte a Scafati due camion di proprietà dell'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giovanni Di Palma. Sull'episodio, avvenuto in via Vicinale Matrone, indagano i Carabinieri della tenenza locale. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di due. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

INTERROGAZIONE SULLA SITUAZIONE ABITATIVA A SCAFATI A Scafati il tema della Casa e del diritto all'abitare torna al centro dell’attenzione. Abbiamo presentato un’interrogazione scritta al Sindaco e agli uffici comunali per fare chiarezza sullo stato de Vai su Facebook

Scafati, notte di paura: esplosioni distruggono i camion dell’assessore Di Palma - Secondo una prima ricostruzione, due ordigni artigianali sarebbero stati piazzati sotto e vicino ai mezzi, provocando ingenti danni ai camion e ad altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com