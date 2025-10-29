Accertato un caso di scabbia alla primaria di Mogliano. La segnalazione è arrivata dall’Ast di Macerata per un operatore scolastico, messo subito a riposo. È scattata quindi la profilassi. E sia che lunedì che ieri il personale Ast ha fatto un sopralluogo nell’istituto per le verifiche. "La situazione è sotto controllo - spiega il sindaco Fabrizio Luchetti – e monitorata. Si tratta di un provvedimento mirato, in merito all’ambiente di lavoro della persona. La profilassi è scattata immediatamente. Non servono allarmarmi. La Ast, di concerto con l’istituto, ha prontamente attivato tutte le misure di sorveglianza e intervento necessarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scabbia a scuola, via alla profilassi