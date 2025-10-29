Sassuolo chi si rivede sull’isola Sfida agli ex Angelozzi e Pavoletti

Sport.quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Stefano Fogliani SASSUOLO Aspettano al varco il Sassuolo, ‘Guidone’ e ‘lo sparviero’. Pronti a far scattare, nei confronti di un Sassuolo sul quale, in passato, hanno lasciato tracce tutt’altro che labili, una trappola che se scatta, vale al Cagliari tre punti e il sorpasso nei confronti della squadra di Fabio Grosso, attestata un punto sopra in classifica rispetto ai neroverdi. ‘Guidone’ è Guido Angelozzi, dirigente catanese di lunghissimo corso approdato sullisola questa estate, sulla scorta di un robusto biennale, ma ai tempi belli, dal 2015 al 2018, direttore sportivo del Sassuolo che approdò in Europa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

sassuolo chi si rivede sull8217isola sfida agli ex angelozzi e pavoletti

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo, chi si rivede sull’isola. Sfida agli ex Angelozzi e Pavoletti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sassuolo rivede sull8217isola sfidaSassuolo, chi si rivede sull’isola. Sfida agli ex Angelozzi e Pavoletti - I neroverdi domani contro il dirigente che li ha portati in Europa e l’attaccante che ha già colpito cinque volte . Si legge su msn.com

sassuolo rivede sull8217isola sfidaLa Roma passa a Sassuolo con un lampo di Dybala: i giallorossi raggiungono il Napoli in vetta - La squadra di Gasperini si porta a 18 punti in classifica, al primo posto in coabitazione coi campioni d'Italia ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Rivede Sull8217isola Sfida