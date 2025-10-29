Sarr sbaglia Lasagna si sblocca | il Padova impatta 1-1 contro lo Spezia
Un tempo per ciascuno e al “Picco” finisce in parità, come spesso succede quando si affrontano due squadre che si rispettano. Tra Spezia e Padova termina 1-1, in una gara di intensità e geometrie, in cui nessuna delle due riesce a prendersi il tutto. Il Padova di Andreoletti conferma le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
