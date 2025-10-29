Sarno donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti

Zon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata del 24 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha tratto in arresto una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e da qualche tempo residente nella Piana del Sele, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è giunto al termine di una rapida e mirata attività d’indagine. Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre bivaccava lungo l’argine del fiume Sarno, sotto il ponte ferroviario, in compagnia di un uomo successivamente identificato come un cittadino straniero di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Zon.it

sarno donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti

© Zon.it - Sarno, donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti

Altre letture consigliate

Spaccia stupefacenti sugli argini del Fiume Sarno, arrestata - A Sarno (Salerno), la Polizia di Stato ha arrestato una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e residente da tempo nella Piana del Sele, per dete ... ilfattovesuviano.it scrive

sarno donna arrestata detenzioneSarno, trovata in possesso di droga: donna arrestata dalla Polizia - Gli agenti del commissariato di Polizia di Sarno, lo scorso 24 ottobre, hanno tratto in arresto una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e da qualche tempo residente nella Piana del ... Da msn.com

sarno donna arrestata detenzioneSarno, 30enne arrestata con cocaina e hashish in centro: tentava la fuga alla vista della polizia - Alla vista degli agenti del Commissariato di Stato, la donna ha tentato di darsi alla fuga, ma è stata prontamente bloccata. Da agro24.it

Cerca Video su questo argomento: Sarno Donna Arrestata Detenzione