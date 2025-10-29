Sarno donna arrestata per detenzione e spaccio di stupefacenti
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella mattinata del 24 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha tratto in arresto una donna di 31 anni, originaria della provincia di Bari e da qualche tempo residente nella Piana del Sele, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è giunto al termine di una rapida e mirata attività d’indagine. Gli agenti hanno sorpreso la donna mentre bivaccava lungo l’argine del fiume Sarno, sotto il ponte ferroviario, in compagnia di un uomo successivamente identificato come un cittadino straniero di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Zon.it
