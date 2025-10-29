sarli fuga per la vittoria

L’ottava giornata ha partorito la settima vittoria del Lunano, la terza sconfitta consecutiva del Vismara, il terzo risultato utile consecutivo del Gabicce Gradara e ha interrotto la serie di sconfitte della Pergolese (cinque di fila). La classifica si è allungata: Lunano a più 5 dall’Alma Fano. Diciannove i punti di differenza tra la testa e la coda della graduatoria. I numeri. L’unica imbattuta del girone è il Lunano. Del Moie Vallesina l’attacco più prolifico (15 reti). La difesa che ha subìto di più (22 gol) è del San Costanzo. L’attacco più asfittico è invece quello della Pergolese, solo 1 rete in 8 partite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

