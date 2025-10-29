Sarà una festa con tante sorprese Noemi debutta al Palaeur

Conto alla rovescia per la sua prima volta al Palazzo dello Sport dell'Eur. Per Noemi il prossimo 20 dicembre coinciderà con una grande festa da giocare in casa, nella sua città e col supporto dei tanti amici con cui duetterà sul palco. L'abbiamo incontrata nell'edicola de Il Tempo prima della partenza del suo «Nostalgia Indoor Tour». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Sarà una festa con tante sorprese" . Noemi debutta al Palaeur

