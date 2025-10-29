Sarà un Halloween all' insegna della magia in Piazza Ferretto

Il pomeriggio più misterioso dell’anno avvolgerà Mestre in un’atmosfera di incantesimi, stregonerie e meraviglia. Venerdì 31 ottobre, dalle 15.30 alle 18.30, Piazza Ferretto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere “Happy Halloween 2025 - La Magia di Halloween”, tre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

AKIRA IS READY HALLOWEEN AKIRA è pronta ad offrirvi una serata all’insegna dell’orrore ? MUSICA A TEMA BUONO SCONTO DI 5€ COCKTAIL SPECIALE ( per L’occasione in omaggio se mostrate il post ) Il buono è ottenibile pubblicando Vai su Facebook

Halloween tra tradizioni ed esperienze all'insegna di mostri e fantasmi - E se la festività del 31 ottobre è diventata sinonimo di generose dosi di caramelle e film spaventosi (arriva in sala con Lucky Red il romantico Dracula - Si legge su ansa.it

Tre giorni all'insegna - Halloween entra nel vivo con un'intera città trasformata nel regno della paura, in un mondo magico tutto dedicato ai bambini, ... Scrive ilgazzettino.it

Un autunno magico a Monte-Carlo: soggiorni in famiglia all’insegna di Halloween - Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, il Resort si trasforma in un mondo incantato tra magia, sorprese e vantaggi esclusivi per i più piccoli. Da montecarlonews.it