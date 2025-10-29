Sara Russo premiata a Mugnano di Napoli | è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Russo, 19 anni, è la più giovane campionessa de La Ruota della Fortuna: premiata quest'oggi dal sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

