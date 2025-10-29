Sara massacrata con 67 coltellate | chiesta la perizia psichiatrica per il killer

È già passato un anno dal terribile omicidio di Costa Volpino, sul lago d'Iseo, in cui perse la vita la giovanissima Sara Centelleghe, aveva appena 18 anni: secondo l'accusa è stata uccisa da Jashandeep Badhan, unico imputato, che l'avrebbe colpita con 67 fendenti brandendo una forbice trovata in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Quanto dolore nessuna madre ,nessuna famiglia dovrebbe vivere l'orrore di una figlia massacrata.. Quanta speranza in quelle parole.. Dolce mamma di Sara, grida sempre più forte il nome della tua bimba affinché non accada mai piu.. TI ABBRACCIO FORT Vai su Facebook

#Femminicidi Accoltellata dall'ex compagno, è morta dopo 3 mesi di ricovero Nadia #Khaidar. La 50enne era stata aggredita in casa a luglio, a #Bologna. L'uomo, di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, l'aveva prima massacrata di botte: l'accusa per lui sa - X Vai su X

Sara, massacrata con 67 coltellate: chiesta la perizia psichiatrica per il killer - È già passato un anno dal terribile omicidio di Costa Volpino, sul lago d'Iseo, in cui perse la vita la giovanissima Sara Centelleghe, aveva appena 18 anni: secondo l'accusa è stata uccisa da Jashande ... Segnala bresciatoday.it

Ha ucciso con 67 forbiciate Sara Centelleghe. La difesa chiede una perizia per Badhan. Il pm: no, era lucido - Costa Volpino, all’accertamento per fugare dubbi su eventuali vizi di mente si sono opposti l’accusa e i genitori della giovane straziata da 67 fendenti . Secondo msn.com