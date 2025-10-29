Sara massacrata con 67 coltellate | chiesta la perizia psichiatrica per il killer

È già passato un anno dal terribile omicidio di Costa Volpino, sul lago d'Iseo, in cui perse la vita la giovanissima Sara Centelleghe, aveva appena 18 anni: secondo l'accusa è stata uccisa da Jashandeep Badhan, unico imputato, che l'avrebbe colpita con 67 fendenti brandendo una forbice trovata in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

sara massacrata 67 coltellateHa ucciso con 67 forbiciate Sara Centelleghe. La difesa chiede una perizia per Badhan. Il pm: no, era lucido - Costa Volpino, all’accertamento per fugare dubbi su eventuali vizi di mente si sono opposti l’accusa e i genitori della giovane straziata da 67 fendenti . Come scrive msn.com

