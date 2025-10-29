Sant' Arsenio in apprensione per Mucca la mascotte della comunità | è stato investito da un' auto
Mucca, l’amico a quattro zampe mascotte della comunità di Sant'Arsenio, è stato investito da un’automobile. Prontamente soccorso dagli agenti del Comando della Polizia Municipale, è stato subito affidato alle cure del sevizio veterinario dell’Asl Salerno. Mucca è rimasto ferito ma le sue. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
InfoCilento.it. . A(r)marsi con cinque ciottoli. Presentato a Sant'Arsenio il libro di Don Roberto Faccenda. Servizio di Federica Pistone Vai su Facebook
Sant’Arsenio, salvò la vita a una persona: encomio per un poliziotto - Salvò una persona che voleva togliere la vita, un poliziotto di Sant’Arsenio, l'agente Donato Pica, premiato dal questore di Potenza, Giuseppe Ferrari. Come scrive ilmattino.it
Sant'Arsenio, sacchi pieni di rifiuti industriali abbandonati nel canale - La polizia locale guidata da Andrea Santoro da giorni sta lavorando per risalire agli autori. Si legge su ilmattino.it