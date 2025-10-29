Sansepolcro capitale del vino Sold out e grande successo per la prima edizione di Bevi
SANSEPOLCRO La qualità e l’eccellente organizzazione ripagano sempre. E il premio è puntualmente arrivato, tanto che Sansepolcro si è ritrovata a essere per un fine settimana la " città del vino ", con il Borgo Palace Hotel nelle vesti di quartier generale della situazione che ha registrato il gradito "sold out" e oltre un migliaio complessivo nell’arco della giornata. Ma non è soltanto questo il vero motivo del grande successo riscosso da " B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane ", evento inedito che però ha subito fatto presa nel gradimento della gente di Sansepolcro e del circondario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
