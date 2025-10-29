Sanremo tra volti nuovi e nomi già noti | chi sono i 24 Giovani in gara per 2 posti all’Ariston

(Adnkronos) – La storica Sala A di Via Asiago si è trasformata in un palcoscenico carico di emozioni e aspettative. Dopo ore di audizioni dal vivo, martedì 28 ottobre, la Commissione musicale capitanata da Carlo Conti ha selezionato i 24 giovani artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani, il percorso che porterà due di loro sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, tra volti nuovi e nomi già noti: chi sono i 24 Giovani in gara per 2 posti all'Ariston - partire da martedì 11 novembre, si sfideranno in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, con la conduzione di Gianluca Gazzoli ... adnkronos.com scrive

Sanremo Giovani, svelati i 24 cantanti in gara: chi conquisterà il pass per il Festival? I volti nuovi e i nomi già noti - Dopo una lunga giornata di audizioni, martedì 28 ottobre nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, sono stati selezionati i 24 protagonisti ... Secondo msn.com

Tra i 24 concorrenti di Sanremo Giovani 2025 anche ex X Factor come Mimì e Angelica Bove: tutti i nomi - Selezionati i 24 artisti di Sanremo Giovani 2025: da Carlo Conti a Gianluca Gazzoli, parte la corsa verso il Festival di Sanremo 2026 ... Da virgilio.it