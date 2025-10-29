Sanremo Giovani tra i 24 concorrenti numerosi ex talent | ecco chi sono

Finalmente sono stati resi noti i nomi dei 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. E l’11 di novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, si ripartirà proprio dalla Sala A di Via Asiago per. 🔗 Leggi su Today.it