Sanremo Giovani | svelati i 24 cantanti da Torino in gara La Messa

La Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia ha selezionato i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

