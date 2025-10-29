Sanremo Giovani scelti i 24 concorrenti in gara per i due posti all’Ariston
Roma, 29 ottobre 2025 - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Tra di loro anche due artisti che arrivano dal Mali e dall'Albania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Giovanni Caccamo, musicista e vincitore di Sanremo giovani, sostiene e diffonde la campagna di Halloween! Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta ... Si legge su ansa.it
Sanremo Giovani, svelati i 24 cantanti in gara: chi conquisterà il pass per il Festival? I volti nuovi e i nomi già noti - Dopo una lunga giornata di audizioni, martedì 28 ottobre nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani. Segnala leggo.it
Sanremo Giovani. Ecco i 24 concorrenti - Da martedì 11 novembre via alla gara per la finalissima di "Sarà Sanremo" ... Segnala rainews.it