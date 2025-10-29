Sanremo Giovani scelti i 24 concorrenti in gara per i due posti all’Ariston

Quotidiano.net | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 ottobre 2025 - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Tra di loro anche due artisti che arrivano dal Mali e dall'Albania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

