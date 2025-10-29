Sanremo Giovani scelti i 24 concorrenti | due stranieri tre sono i campani
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. Tra di loro anche due artisti che arrivano dal Mali e dall’Albania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ecco i nomi dei 24 protagonisti di #SanremoGiovani A partire dall’11 novembre in seconda serata su Rai2, Rai Radio2 e RaiPlay #Sanremo2026 Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti che sognano il palco dell'Ariston - Aperta la strada che porta al Festival: spazio alle 'nuove proposte' che Rai2 proporrà per cinque serate. Segnala msn.com
Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta ... Come scrive msn.com
Sanremo Giovani. Ecco i 24 concorrenti - Da martedì 11 novembre via alla gara per la finalissima di "Sarà Sanremo" ... rainews.it scrive