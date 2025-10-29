Sanremo Giovani ecco i 24 artisti in gara | la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti
Sono stati scelti i 24 artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani. La lista è frutto della lunga giornata di audizioni dal vivo nella storica sala A di via Asiago a Roma martedì 28 ottobre. Davanti alla Commissione Musicale guidata da Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, si sono alternati 34 giovani artisti. I nomi e i brani in gara. La lista completa degli artisti in gara per Sanremo Giovani 2026 include: Amsi con Pizza Americana. Angelica Bove con Mattone. Antonia con Luoghi Perduti. Cainero con Nuntannamurà. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Ecco i nomi dei 24 protagonisti di #SanremoGiovani A partire dall’11 novembre in seconda serata su Rai2, Rai Radio2 e RaiPlay #Sanremo2026 Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Sanremo, tra volti nuovi e nomi già noti: chi sono i 24 Giovani in gara per 2 posti all'Ariston - partire da martedì 11 novembre, si sfideranno in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, con la conduzione di Gianluca Gazzoli ... Come scrive adnkronos.com
SANREMO GIOVANI 2025 - Ecco i 24 concorrenti, dalla Campania 3 artisti in gara: ANTONIA, Deddè e Joseph - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti d ... Scrive napolimagazine.com
Sanremo Giovani, ecco i 24 cantanti selezionati - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal dire ... Si legge su rockol.it