Sanremo Giovani ecco i 24 artisti in gara | la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

Sono stati scelti i 24 artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani. La lista è frutto della lunga giornata di audizioni dal vivo nella storica sala A di via Asiago a Roma martedì 28 ottobre. Davanti alla Commissione Musicale guidata da Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, si sono alternati 34 giovani artisti. I nomi e i brani in gara. La lista completa degli artisti in gara per Sanremo Giovani 2026 include: Amsi con Pizza Americana. Angelica Bove con Mattone. Antonia con Luoghi Perduti. Cainero con Nuntannamurà. 🔗 Leggi su Open.online