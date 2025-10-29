SANREMO GIOVANI | CONTI & C HANNO SCELTO I 24 FINALISTI PER 2 POSTI ALL’ARISTON

E sfida sia, ma a colpi di musica e parole, a Sanremo Giovani. Dopo ore di audizioni dal vivo, la Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti ha scelto i 24 finalisti. Nella commissione troviamo il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Insieme hanno selezionato i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. E l’11 di novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, si ripartirà proprio dalla Sala A di Via Asiago per cinque settimane, in compagnia del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Bubinoblog

