sanremo giovani chi sono i 24 concorrenti in gara

Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, si è chiusa la lunga selezione di Sanremo Giovani. Trentiquattro gli artisti che si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale presieduta dal direttore artistico Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Da quella maratona musicale sono emersi i 24 giovani protagonisti che, da martedì 11 novembre, si contenderanno la possibilità di arrivare alla finalissima di Sarà Sanremo e, per due di loro, l’ambito pass per il Festival di Sanremo 2026 che quest’anno slitta per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Dilei.it

