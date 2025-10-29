Sanremo Giovani chi sono i 24 concorrenti in gara

29 ott 2025

Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di  martedì 28 ottobre, nella storica  Sala A di Via Asiago a Roma, si è chiusa la lunga selezione di  Sanremo Giovani. Trentiquattro gli artisti che si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale  presieduta dal direttore artistico  Carlo Conti  e composta da  Claudio Fasulo,  Ema Stokholma,  Carolina Rey,  Manola Moslehi,  Enrico Cremonesi  e  Daniele Battaglia. Da quella maratona musicale sono emersi i  24 giovani protagonisti  che, da  martedì 11 novembre, si contenderanno la possibilità di arrivare alla finalissima di  Sarà Sanremo  e, per due di loro, l’ambito pass per il  Festival di Sanremo 2026 che quest’anno slitta per lasciare spazio alle Olimpiadi invernali Milano Cortina. 🔗 Leggi su Dilei.it

sanremo giovani chi sono i 24 concorrenti in gara

© Dilei.it - Sanremo Giovani, chi sono i 24 concorrenti in gara

