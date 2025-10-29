sanremo giovani annunciati i 24 concorrenti

Tutto pronto per la nuova edizione di Sanremo Giovani, al via martedì 11 novembre. La Rai ha svelato infatti la lista dei 24 concorrenti che hanno superato le audizioni in via Asiago, a Roma, e quindi si contenderanno i due pass per entrare fra le Nuove Proposte del Festival 2026. A selezionare i ragazzi è stata la Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Alla conduzione del talent, che si estenderà fino alla finale del 14 dicembre, ci sarà il podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

