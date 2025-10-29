Sanremo Giovani annunciati i 24 concorrenti

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la nuova edizione di Sanremo Giovani, al via martedì 11 novembre. La Rai ha svelato infatti la lista dei 24 concorrenti che hanno superato le audizioni in via Asiago, a Roma, e quindi si contenderanno i due pass per entrare fra le Nuove Proposte del Festival 2026. A selezionare i ragazzi è stata la Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Alla conduzione del talent, che si estenderà fino alla finale del 14 dicembre, ci sarà il podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

sanremo giovani annunciati i 24 concorrenti

© Lettera43.it - Sanremo Giovani, annunciati i 24 concorrenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sanremo giovani annunciati 24Sanremo Giovani, ecco i 24 cantanti selezionati - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal dire ... Da rockol.it

sanremo giovani annunciati 24Sanremo Giovani. Ecco i 24 concorrenti - Da martedì 11 novembre via alla gara per la finalissima di "Sarà Sanremo" ... Scrive rainews.it

sanremo giovani annunciati 24Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti in gara per i due posti all’Ariston - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commis ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sanremo Giovani Annunciati 24