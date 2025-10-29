Sanremo Giovani annunciati i 24 concorrenti
Tutto pronto per la nuova edizione di Sanremo Giovani, al via martedì 11 novembre. La Rai ha svelato infatti la lista dei 24 concorrenti che hanno superato le audizioni in via Asiago, a Roma, e quindi si contenderanno i due pass per entrare fra le Nuove Proposte del Festival 2026. A selezionare i ragazzi è stata la Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Alla conduzione del talent, che si estenderà fino alla finale del 14 dicembre, ci sarà il podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Giovanni Caccamo, musicista e vincitore di Sanremo giovani, sostiene e diffonde la campagna di Halloween! Vai su Facebook
L'annuncio di Carlo Conti: alla guida di Sanremo Giovani arriva Gianluca Gazzoli. "Per me è un piacere accompagnare questi ragazzi a inseguire i propri sogni", ha commentato Gazzoli, che dall'11 novembre guiderà le cinque seconde serate del contest su R - X Vai su X
Sanremo Giovani, ecco i 24 cantanti selezionati - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal dire ... Da rockol.it
Sanremo Giovani. Ecco i 24 concorrenti - Da martedì 11 novembre via alla gara per la finalissima di "Sarà Sanremo" ... Scrive rainews.it
Sanremo Giovani, scelti i 24 concorrenti in gara per i due posti all’Ariston - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commis ... Da msn.com