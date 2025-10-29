Sanremo giovani 2026 chi sono i 24 finalisti che si contendono gli unici due posti per il Festival

Dopo le audizioni di Roma, Carlo Conti rivela i 24 protagonisti del nuovo percorso su Rai 2. Solo due di loro calcheranno il palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Nella giornata di ieri, martedì 28 ottobre nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, si sono svolte le audizioni dei 34 artisti ammessi alla selezione. Al termine la Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta da Carlo Conti, ha selezionato i 24 giovani artisti che prenderanno parte al percorso televisivo in onda su Rai 2, Radio2 e RaiPlay a partire da martedì 11 novembre. La commissione composta dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, ha affiancato il direttore artistico di Sanremo nella valutazione delle 34 esibizioni dal .

