Sanremo Giovani 2025 i 24 protagonisti da Mimì a Petit e Senza Cri

I 24 protagonisti di Sanremo Giovani 2025 che si giocheranno due dei posti liberi per calcare il palco dell’Ariston a febbraio. E sfida sia, ma a colpi di musica e parole. Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani che, da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

