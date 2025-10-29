Sanremo ecco tutti i Giovani che gareggeranno
Sono stati resi ufficiali i nomi dei 24 ragazzi che gareggeranno a Sanremo Giovani: ecco dove alcuni di loro li abbiamo già visti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un brindisi al Clapsy Sanremo ? Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Per prenotare un tavolo chiamaci al numero 019 484063. Vai su Facebook
Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti - Chi salirà sul palco di Sanremo Giovani per le cinque serate su Rai2 condotte da Ginaluca Gazzoli. open.online scrive
Sanremo Giovani, svelati i 24 cantanti in gara: chi conquisterà il pass per il Festival? I volti nuovi e i nomi già noti - Dopo una lunga giornata di audizioni, martedì 28 ottobre nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, sono stati selezionati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani. leggo.it scrive
Sanremo Giovani, ecco i 24 cantanti selezionati - Dopo ore di audizioni dal vivo nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago a Roma, che hanno visto sfilare 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal dire ... Segnala rockol.it