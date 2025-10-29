Sanremo 2026 toto-nomi tra ritorni e un Festival nel ricordo di Pippo Baudo
Il motore Rai per la realizzazione del Festival di Sanremo 2026 è a pieni giri e il suo direttore artistico Carlo Conti è sempre più concentrato sui brani arrivati e che saranno selezionati per partecipare al Festival di Sanremo 2026. Le indiscrezioni e rumors si moltiplicano, è il gioco del toto-nomi si fa sempre più caldo di giorno in giorno che si avvicinerà all’ultima settimana di novembre nella quale Conti dovrebbe annunciare la lista definitiva dei cantanti e dei brani selezionati. Tanti big ma anche diversi ritorni importanti, tanti giovani ed un orecchio anche a brani giusti non solo per il pubblico di Sanremo ma una almeno una parte di rilievo anche per le radio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
