Sanremo 2026 selezionati i 24 partecipanti di Sanremo Giovani | ecco chi sono e cosa canteranno

Dopo le audizioni dal vivo di ieri 28 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, la Commissione Musicale di Sanremo Giovani (composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia) ha selezionato i 24 protagonisti che, da martedì 11 novembre, si sfideranno per conquistare la finalissima di “Sarà Sanremo” del 14 dicembre quando arriveranno 6. L’appuntamento sarà l’11 di novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, alla Sala A di Via Asiago per cinque settimane, in compagnia del conduttore Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, selezionati i 24 partecipanti di “Sanremo Giovani”: ecco chi sono e cosa canteranno

