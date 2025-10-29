Sanremo 2026 scelti i concorrenti in gara L’annuncio di Carlo Conti

La Commissione Musicale di Sanremo Giovani, presieduta dal direttore artistico Carlo Conti, ha selezionato 24 artisti che competeranno per un posto nella sezione Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo. Le audizioni si sono tenute martedì 28 ottobre presso la Sala A di Via Asiago a Roma. I 24 concorrenti saranno i protagonisti di cinque puntate che inizieranno martedì 11 novembre in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, con la conduzione di Gianluca Gazzoli. I 24 artisti selezionati per Sanremo Giovani. I giovani artisti provengono da diverse regioni italiane e includono anche due talenti internazionali, dal Mali e dall’Albania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sanremo 2026, scelti i concorrenti in gara. L’annuncio di Carlo Conti

