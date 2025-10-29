Dal successo con Gerry Scotti al sogno dell’Ariston: ecco perché Samira Lui è la protagonista più attesa del prossimo Festival di Sanremo. C’è un nome che ultimamente fa vibrare le corde della curiosità e dell’entusiasmo del pubblico italiano: Samira Lui. Classe 1998, origini friulane con radici senegalesi, viso magnetico e un talento che si è imposto con naturalezza nel cuore della gente. Dopo aver conquistato milioni di telespettatori al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, ora si parla di lei come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. E l’ipotesi non è campata in aria. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Sanremo 2026, Novità: Samira Lui Affianca Carlo Conti!