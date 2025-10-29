Sanremo 2026 Novità | Samira Lui Affianca Carlo Conti!
Dal successo con Gerry Scotti al sogno dell’Ariston: ecco perché Samira Lui è la protagonista più attesa del prossimo Festival di Sanremo. C’è un nome che ultimamente fa vibrare le corde della curiosità e dell’entusiasmo del pubblico italiano: Samira Lui. Classe 1998, origini friulane con radici senegalesi, viso magnetico e un talento che si è imposto con naturalezza nel cuore della gente. Dopo aver conquistato milioni di telespettatori al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, ora si parla di lei come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. E l’ipotesi non è campata in aria. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Argomenti simili trattati di recente
Carlo Conti svela novità su Sanremo al Festival dello Spettacolo Protagonista della seconda giornata del Festival dello Spettacolo a Milano, Carlo Conti ha annunciato che il Dopofestival sarà condotto da Nicola Savino, che tornerà anche con Tali e Quali. Il di Vai su Facebook
Samira Lui verso Sanremo 2026? Carlo Conti la vorrebbe come co-conduttrice - Secondo il giornalista Santo Pirrotta, Carlo Conti starebbe pensando a Samira Lui come possibile co- Lo riporta quilink.it
Sanremo 2026, l’indiscrezione su Samira Lui: pronta per un ruolo di primo piano - Sanremo e Samira Lui al centro delle indiscrezioni: il nome della showgirl circola tra i possibili protagonisti del Festival 2026. Da notizie.it
Sanremo 2026, Carlo Conti punta Samira Lui - Secondo le recenti voci di corridoio, Carlo Conti avrebbe messo gli occhi su Samira Lui e la vorrebbe al suo fianco per Sanremo 2026. Scrive novella2000.it