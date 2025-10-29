Tempo di lettura: 2 minuti “Abbiamo letto con una certa sorpresa le dichiarazioni del segretario provinciale del Partito Democratico e candidato alle regionali Giovanni Cacciano sulla vicenda Sannio Acque. Scopre oggi, a ridosso delle elezioni, quello che Fratelli d’Italia denuncia da oltre due anni: una gestione opaca e politicamente orientata, costruita fuori dalle regole e contro ogni principio di trasparenza”. Così in una nota il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, che prosegue: “ Noi di Fratelli d’Italia, con il senatore Domenico Matera in prima linea, siamo stati i primi e per mesi gli unici, a richiamare il rispetto della legge e delle procedure, segnalando le criticità già rilevate poi dalla stessa Corte dei Conti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Sannio Acque, FdI Sannio: "Cacciano parla per campagna elettorale, ma il PD era complice"