Sanità pediatrica oncologica e famiglie che vanno al Nord per curarsi Catanzaro | Servono risposte concrete
“I dati del primo Rapporto 2025 sulla condizione assistenziale dei malati oncologici in età pediatrica e adolescenziale sono un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. La crescente mobilità sanitaria dal Sud, che raggiunge l’89%, dimostra chiaramente la sfiducia dei cittadini siciliani. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Federico Riboldi. . “Salute 10 e lode!”: ad Alessandria la prima campagna di prevenzione pediatrica gratuita in Italia, promossa dai Lions Club del territorio. Grazie ai tanti medici e operatori sanitari presenti per aver offerto visite specialistiche, screening e cons Vai su Facebook
Tumori nei bambini, famiglie allo stremo: fino a 35mila euro l’anno per curare un figlio - Il Rapporto, presentato oggi a Roma, sottolinea anche l’aumento della mobilità sanitaria, con famiglie costrette a spostarsi da Sud a Nord per ricevere cure adeguate. Scrive giornalelavoce.it
>>>ANSA/Tumori dei bambini, per famiglie costi fino 35mila euro - 500 nuove diagnosi ogni anno in Italia tra bambini e adolescenti, i tumori pediatrici rappresentano una patologia rara ma rimangano una delle principali cause di mort ... Secondo ansa.it
Tumori pediatrici. Rapporto Favo: “In Italia sopravvivenza a due velocità. Famiglie in crisi per 35mila euro di costi nascosti” - La Favo (Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia) e le Associazioni afferenti al suo Gruppo di lavoro Onco- Da quotidianosanita.it