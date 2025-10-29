Sanità liste di attesa truccate | indagati medici di Careggi

Al termine di una serie di controlli finalizzati a verificare le tempistiche delle “liste di attesa” presso l’ospedale di Careggi, i carabinieri del NAS hanno denunciato in stato di libertà dieci medici specializzandi alla Procura della Repubblica di Firenze.L’accurato esame della documentazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

