Sanità liste di attesa truccate | indagati medici di Careggi

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di una serie di controlli finalizzati a verificare le tempistiche delle “liste di attesa” presso l’ospedale di Careggi, i carabinieri del NAS hanno denunciato in stato di libertà dieci medici specializzandi alla Procura della Repubblica di Firenze.L’accurato esame della documentazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Liste d’attesa truccate? Ecco perché milioni di italiani restano senza cure - In Italia prenotare una visita specialistica è come giocare al Superenalotto: serve fortuna, pazienza e una buona dose di rassegnazione. Si legge su notizie.tiscali.it

Liste attesa. Zaia: “In Veneto sono quasi a zero” - E ora abbiamo riduzioni record grazie a uno sforzo straordinario del sistema regionale, al grande lavoro dei nostri medici, ... Segnala quotidianosanita.it

Liste d’attesa. Regione Piemonte: “Superate le 100.000 visite extra orario” - Un risultato raggiunto, sottolinea la Regione, con 4 mesi di anticipo rispetto al previsto. Da quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Liste Attesa Truccate