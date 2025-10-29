Sanità ligure Giordano M5S | Bucci minimizza l’emergenza mente sapendo di mentire

Genovatoday.it | 29 ott 2025

“Il presidente della Regione ha rilasciato affermazioni gravissime: l’emergenza nei pronto soccorso liguri non può essere ridotta a picchi che poi rientrano”. Con queste parole Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, attacca il presidente regionale Marco Bucci. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

