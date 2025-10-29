Sanità la Uilfpl non ci sta e non firma il nuovo contratto | Uno schiaffo inaccettabile

La Uilfpl non ha sottoscritto il nuovo contratto della sanità pubblica. “Sosteniamo a pieno la posizione assunta dalla segreteria nazionale e ne condividiamo le ragioni di merito - affermano Michele Bertaccini ed Elisa Montanari, rispettivamente segretari della Uilfpl Forlì e Cesena -. Una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

UilFpl Calabria - facebook.com Vai su Facebook

Regione Calabria, Uil-Fpl non firma il Contratto integrativo decentrato aziendale 2024 - La Uil Fpl, che riunisce i lavoratori del settore “poteri locali”, non firmerà l'intesa sul Contratto integrativo decentrato aziendale proposto dalla Regione Calabria, area comparto della Giunta ... Da rainews.it

Indennità di PS. Uil-Fpl: “Ccnl vigente rimane applicabile fino alla firma del successivo e prevede il pagamento” - “La verità è che l'indennità è finanziata e va pagata”, asserisce la Uil- Riporta quotidianosanita.it

Contratto enti locali, nuova fumata nera. Cisl Fp e Csa disponibili alla firma, Fp Cgil e Uil Fpl no - La Uil aveva espresso una disponibilità alla firma, a condizione che venisse anticipata al biennio 2022- Lo riporta repubblica.it