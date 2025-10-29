Sanità il ministro Schillaci | Sul no all' uscita dal piano di rientro nessuna motivazione politica
Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha visitato stamattina il centro sportivo “Pino Daniele” di Caivano insieme al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli. Durante l’incontro, ha affrontato il tema del piano di rientro sanitario della Regione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con il Ministro Schillaci una giornata eccezionale per la sanità umbra: l'inaugurazione dell'innovativo acceleratore lineare all'Ospedale di Perugia, un passo fondamentale per migliorare la qualità delle cure oncologiche nella nostra regione. Questo strumento Vai su Facebook
Sanità, Schillaci "Tra regioni no a differenze per accesso alle cure" - "Credo che sia importante fare una rete di grandi ospedali e che all'interno di essa ci debba essere almeno un ospedale per ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Orazio Schillaci: “Io sono un tecnico: sui no-vax rifarei tutto. E l’obbligo resta” - In un corridoio laterale di Montecitorio appare il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Scrive ilfattoquotidiano.it
Vaccini, il ministro Schillaci: «L'obbligo resta. Il comitato? Rifarei tutto. La sanità non sia politicizzata» - Orazio Schillaci affretta il passo mentre scende le scale. Da ilgazzettino.it