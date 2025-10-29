Sanità firma sul nuovo contratto | a novembre arrivano gli arretrati Esulta la Cisl | Segnale concreto

Cesenatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato definitivamente sottoscritto il contratto collettivo nazionale del comparto Sanità Pubblica per il triennio 2022–2024, un traguardo importante che interessa oltre 12.500 dipendenti dell’Ausl Romagna. Il contratto prevede aumenti medi mensili di 172 euro e il pagamento degli arretrati già. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

