Sangiorgi a Radio2 | Mentre tutto scorre l’ho scritta sul tram mentre facevo il pendolare a Milano
ROMA – Giuliano Sangiorgi (foto) è intervenuto ieri a Radio2, ospite di “Music Room” con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Il leader dei Negramaro, alla vigilia del concerto sold out a Roma – dove si concluderà il trionfale tour nei palasport – ha raccontato: “Le canzoni possono raggiungerti nei momenti più impensabili, a volte anche nei meno opportuni. È quello che ci è successo con Mentre tutto scorre. Vivevo a Milano, ospite di mia zia — una professoressa di matematica — e ogni giorno facevo avanti e indietro in tram da casa sua alla Sugar. In una di quelle brevi traversate sul tram 18, scrissi Mentre tutto scorre. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
