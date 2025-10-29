Sandro Oliva & the Blue Pampiurios
Venerdì 31 ottobre ritorna sul palco del Pentalfa Club, anzi apre la stagione, l’eclettico e virtuoso chitarrista Sandro Oliva che dopo aver collaborato con Frank Zappa ha per un lungo periodo preso il suodopo, dopo la sua scomparsa, nei “ Mothers of Invention” trasformatisi in “Granmothers”.Con. 🔗 Leggi su Romatoday.it
SANDRO OLIVA & THE BLUE PAMPURIO'S - (Insieme Musicale Abnorme)” e “Blue Pampurio’s”, milita dal ’93 al 2000 nei GRANDMOTHERS , band formata da ex membri dei ... Secondo romatoday.it