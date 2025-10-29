Sana alimentazione parla il dietologo | Mangiare bene è un atto d’amore per se stessi

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prevenzione parte da scelte quotidiane semplici. Mangiare sano e mantenere un corretto stile di vita a qualunque età e in ogni momento della giornata, dalla prima colazione alla cena, è possibile e, soprattutto, facile. E lunedì sera, al Brn Bike Cafè and Restaurant di Forlimpopoli, oltre 200. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sana Alimentazione Parla Dietologo