San Zenone in cella il pusher della stazione
Deve scontare una pena residua di quattro mesi, per reati legati alla droga. Perciò un 40enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Lodi, che lo ha rintracciato, l’altro giorno, in un bed and breakfast della provincia di Lodi dove alloggiava. E così, per lui si sono aperte le porte del carcere dopo che gli agenti hanno eseguito, a suo carico, un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: lo scorso maggio era stato arrestato in flagranza vicino alla stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, mentre vendeva dosi di cocaina dall’abitacolo della sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
