San Siro Sala | Rimarrà lo stadio di Inter e Milan fino al 2031
Intervistato a RTL 102.5, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha fatto il punto sull’organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, con la cerimonia di inaugurazione prevista per il 6 febbraio a San Siro. Sala ha sottolineato questa scelta rappresenti un tributo all’icona del calcio milanese prima della sua trasformazione. Ecco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
#News di zona #SanSiro e dintorni - Sala: tassa soggiorno come Roma - Agg. del 22 ottobre 2025 Affitti brevi e tassa di soggiorno — Il 21 ottobre 2025 il sindaco Beppe Sala ha ribadito di non essere contrario all’aumento della cedolare secca sugli affitti b Vai su Facebook
Il Comune di Milano vende San Siro a Milan e Inter, il piano di Sala approvato grazie all’aiuto di Forza Italia dall’opposizione: il nuovo stadio pronto per il 2031 ospiterà 71mila spettatori, della vecchia “Scala del calcio” resterà in piedi solo il 9% - X Vai su X
Sala su San Siro: "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano" - 5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così delle Olimpiadi invernali di Milano- Da milannews.it
San Siro Milan, nuovo annuncio improvviso del Sindaco Sala: l’ha detto pochi minuti fa - Le ultimissime notizie sui rossoneri La lunga e complessa vicenda della cessione dello stadio San Siro sembra es ... Scrive milannews24.com
Nuovo San Siro, Sala si espone: arriva l’annuncio - Giuseppe Sala ha rilasciato dichiarazioni importanti sul nuovo stadio di Inter e Milan: annuncio importante del sindaco. Si legge su spaziointer.it