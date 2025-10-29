San Siro Sala | Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano Poi spazio al nuovo

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato del futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, casa di Milan e Inter, in un'intervista rilasciata in mattinata ai microfoni di RTL 102.5. Ecco cosa ha detto il Primo Cittadino meneghino sul tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro, Sala: “Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano”. Poi, spazio al nuovo

Approfondisci con queste news

#News di zona #SanSiro e dintorni - Sala: tassa soggiorno come Roma - Agg. del 22 ottobre 2025 Affitti brevi e tassa di soggiorno — Il 21 ottobre 2025 il sindaco Beppe Sala ha ribadito di non essere contrario all’aumento della cedolare secca sugli affitti b Vai su Facebook

Carlo #Monguzzi, consigliere di Europa Verde, lascia la maggioranza che sostiene il sindaco #Sala a Milano dopo la delibera sulla vendita di San Siro. "Non sono io che esco dalla maggioranza, è questa coalizione che ha tradito i valori, gli ideali e le promes - X Vai su X

Sala: "San Siro resterà lo stadio di Inter e Milan fino al 2031. Le Olimpiadi un bel passaggio" - Mancano 100 giorni all'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina e ai microfoni di RTL 102. Secondo msn.com

Sala su San Siro: "Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano" - 5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato così delle Olimpiadi invernali di Milano- Riporta milannews.it

Nuovo San Siro, Sala si sbilancia: c’è l’annuncio - Il sindaco Sala è stato intervistato dopo l’inaugurazione del nuovo mercato comunale del capoluogo lombardo. Si legge su spaziomilan.it