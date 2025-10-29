San Siro Sala | Fino al 2031 sarà lo stadio di calcio di Milano Poi spazio al nuovo

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, ha parlato del futuro dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, casa di Milan e Inter, in un'intervista rilasciata in mattinata ai microfoni di RTL 102.5. Ecco cosa ha detto il Primo Cittadino meneghino sul tema. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

