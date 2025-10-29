San Siro Oaktree pensa ad una rivoluzione ma il comune è contrario Cosa sta accadendo

Inter News 24 San Siro: la proprietà dell’Inter ha in mente un vero e proprio cambiamento. Il comune di Milano non approva la possibile innovazione. La cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe portare a un cambiamento significativo nella gestione dei biglietti omaggio destinati a politici comunali e associazioni. Secondo quanto riportato da Il Giorno, con il passaggio di proprietà del Meazza il sistema di assegnazione dei ticket gratuiti è destinato a decadere, poiché la convenzione in vigore fino a oggi si basava sulla titolarità del Comune di Milano, che con il nuovo rogito non avrà più alcun diritto diretto sull’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com

