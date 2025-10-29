San Siro Oaktree pensa ad una rivoluzione ma il comune è contrario Cosa sta accadendo
Inter News 24 San Siro: la proprietà dell’Inter ha in mente un vero e proprio cambiamento. Il comune di Milano non approva la possibile innovazione. La cessione dello stadio di San Siro a Inter e Milan potrebbe portare a un cambiamento significativo nella gestione dei biglietti omaggio destinati a politici comunali e associazioni. Secondo quanto riportato da Il Giorno, con il passaggio di proprietà del Meazza il sistema di assegnazione dei ticket gratuiti è destinato a decadere, poiché la convenzione in vigore fino a oggi si basava sulla titolarità del Comune di Milano, che con il nuovo rogito non avrà più alcun diritto diretto sull’impianto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Il Giorno - Linea dura Oaktree su #SanSiro, biglietti gratis a Comune e associazioni azzerati dopo il rogito: trattative in corso - X Vai su X
In quanti d'accordo col tifoso nerazzurro La Russa? "Sì al nuovo stadio ma senza demolire San Siro", questo il pensiero del Presidente del Senato La Russa. #Sansiro #Inter #Milan Vai su Facebook
San Siro, Milan e Inter verso il rogito: ecco come finanziano il nuovo stadio da 1,5 miliardi, dal prestito-ponte al maxi-debito - Si va verso un finanziamento vicino al 100% dei costi di costruzione, escludendo per ora soci di minoranza. Lo riporta milanofinanza.it
Stadio San Siro spa: Inter e Milan costituiscono la società incaricata di realizzare il nuovo impianto - La Spa è controllata al 100% dalla holding Nsm, partecipata alla pari da Red Stadco (Milan) e Blueco (Inter). Lo riporta affaritaliani.it
San Siro, slitta il rogito? Un legale: “Che coincidenza Oaktree ceduta proprio mentre…” - Dopo mesi di dibattiti, approvazioni e polemiche, il progetto di cessione delle aree a Inter e Milan potrebbe subire un nuovo rallentamento ... Si legge su msn.com